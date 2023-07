Nadciąga fala wielkich upałów. W jakiej temperaturze organizm przestaje prawidłowo działać?

Górna temperatura krytyczna dla człowieka mieści się w zakresie od 40 do 50 stopni Celsjusza, w zależności od wieku, płci, czy sprawności fizycznej - wynika z nowych badań brytyjskich naukowców. O czym należy pamiętać, a czego unikać w gorące dni, by uniknąć negatywnych konsekwencji upałów na nasze zdrowie?

W jakiej temperaturze organizm przestaje prawidłowo działać

W ciągu ostatnich dni w niektórych częściach Europy na termometrach odnotowano nawet 44 stopni Celsjusza. Tymczasem, jak wskazują nowe badania, górna temperatura krytyczna (UCT) dla człowieka wynosi pomiędzy 40 a 50 stopni Celsjusza - wówczas spoczynkowe tempo metabolizmu, czyli miara ilości energii zużywanej przez organizm ludzki na podtrzymanie funkcjonowania może być wyższe, co negatywnie wpływa na jego funkcjonowanie - do takich wniosków doszedł zespół naukowców z University of Roehampton. Kierujący nim prof. Lewis Halsey przedstawił je w zeszły czwartek, podczas jubileuszowej konferencji z okazji stulecia Society for Experimental Biology w Edynburgu.

Halsey zwrócił uwagę, że do tej pory opublikowano wiele prac dotyczących zakresu temperatur odpowiednich do życia dla różnych zwierząt (takich, przy których tempo ich metabolizmu jest minimalne, a wydatek energii niski), jednak tego rodzaju informacje dotyczące ludzi są znacznie mniej dostępne niż w przypadku na przykład hodowlanego drobiu. Zespół Halseya kontynuuje pracę, z pomocą najnowocześniejszego echokardiografu, badając w jaki sposób zbyt wysoka temperatura - powyżej UCT - wpływa na czynność serca oraz jak różni się jej wpływ na serce u osób o różnych cechach, takich jak wiek, płeć czy sprawność fizyczna. - W ocieplającym się świecie ta wiedza staje się coraz cenniejsza - podkreślił profesor.

Jak postępować w czasie upałów

W skrajnych przypadkach upał doprowadza do poważnych chorób oraz czasowych uszkodzeń niektórych narządów m.in. wątroby. Przegrzaniu mogą towarzyszyć drgawki, omdlenia i udar cieplny, który w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. "Jedną z pierwszych reakcji organizmu jest uczucie zmęczenia, tak jakby nasze ciało, a w szczególności mięśnie, chciały się wyłączyć. Z czasem może dojść do uszkodzenia organów - głównie nerek, śledziony i wątroby" - wskazał na łamach "Guardian" ratownik medyczny i naukowiec z University of New Mexico Jon Femling.