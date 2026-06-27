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Upały. "To ewidentny znak, że doszło do oparzenia"

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Prognoza pogody na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Fala ekstremalnych upałów dotarła do Polski i zostanie z nami na kilka dni. Według prognoz, miejscami temperatura może osiągać nawet 40 stopni w cieniu. W taką pogodę lepiej unikać przebywania na słońcu. Co zrobić, jeśli doszło do oparzenia słonecznego?

Wraz z nadejściem upałów drastycznie rośnie ryzyko oparzeń słonecznych. Jak zaznaczyła chirurżka plastyczna doktorka nauk medycznych Aldona Stachura ze szpitala św. Barbary w Sosnowcu, kluczowa w profilaktyce jest świadomość, że nawet preparaty z wysokim filtrem ochronnym (SPF 50) nie stanowią całkowitej blokady przed promieniowaniem UV.

- Na filtrze SPF 50 ludzie również się opalają. Pamiętajmy, że aplikację preparatów należy powtarzać w trakcie przebywania na słońcu. Niezbędne jest także odpowiednie dawkowanie ekspozycji. Nie wolno pierwszego dnia spędzać na słońcu ośmiu godzin - wskazała dr Stachura.

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Upały i oparzenia. Tych objawów nie należy ignorować

Ekspertka zarekomendowała, aby aktywności na świeżym powietrzu planować w godzinach porannych lub późnopopołudniowych, całkowicie omijając godziny okołopołudniowe, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze. Dodała, że długotrwałe leżenie na słońcu jest niewskazane z medycznego punktu widzenia. Równie ważna jest ochrona mechaniczna - noszenie nakrycia głowy (np. kapelusza z szerokim rondem lub czapki z daszkiem) oraz stałe uzupełnianie płynów.

Dr Stachura zwróciła uwagę na błąd polegający na ignorowaniu objawów oparzenia, które często uwidaczniają się dopiero po powrocie z plaży.

- Reakcja w postaci zaczerwienienia, a następnie schodzenia skóry, to ewidentny znak, że doszło do oparzenia. To z kolei stymuluje wszystkie posiadane przez nas znamiona i może doprowadzić do powstawania czerniaka. Nie chodzi o straszenie pacjentów, ale o uświadomienie im realnego zagrożenia - wyjaśniła chirurżka plastyczna.

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Co zrobić po oparzeniu? Specjalistka radzi

W przypadku wystąpienia oparzenia, pierwszą pomocą powinno być schłodzenie organizmu pod letnim (nie lodowatym) prysznicem oraz intensywne natłuszczenie skóry. Pomocne bywa także przyjmowanie beta-karotenu, który neutralizuje uwalniające się pod wpływem słońca wolne rodniki.

Istnieją jednak symptomy, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej i udania się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) lub konsultacji dermatologicznej.

- Sygnałem alarmowym jest rosnąca temperatura ciała, a nawet pojawienie się dreszczy. Zdecydowanym wskazaniem do hospitalizacji jest również rozległa powierzchnia oparzenia lub pojawienie się pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym. Takie stany wymagają specjalistycznego leczenia miejscowego oraz wdrożenia płynoterapii - podsumowała dr Stachura.

Opalanie nie dla każdego
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Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz/PAP
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Źródło: PAP
Tagi:
Upał
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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