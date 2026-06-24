Ciekawostki Upały. Jak dbać o zwierzęta w czasie upału? Anna Bruszewska |

Marzena Białowolska-Barnyk o wpływie upałów na zwierzęta Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Przemyslaw Iciak/AdobeStock

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W najbliższych dniach napłynie do Polski gorące powietrze znad północnej Afryki. Temperatura w wielu regionach grubo przekroczy 30 stopni, a miejscami może sięgnąć 40 stopni. W gorące dni warto pamiętać również o zwierzętach i zadbać o nie w odpowiedni sposób. Te siedem rzeczy każdy właściciel zwierzęcia domowego powinien zrobić podczas upału.

1. Dostęp do wody

Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do świeżej wody. Warto wymieniać ją kilka razy dziennie. Miska powinna stać w cieniu, aby się nie nagrzała. Warto też wystawić wodę na podwórku, aby skorzystały z niej bezdomne koty, psy, ale też i ptaki.

2. Nie zostawiaj zwierzęcia w aucie

Kiedy jest gorąco, nigdy nie należy zostawiać zwierzęcia w zamkniętym samochodzie, nawet na chwilę. Podczas upału wnętrze pojazdu błyskawicznie się nagrzewa - temperatura może osiągnąć w nim nawet 60 stopni. Postawienie auta w cieniu też nie zapewnia bezpieczeństwa, bo tam pojazd również się nagrzeje.

W czasie podróży ze zwierzakiem warto robić przerwy co 2-3 godziny, aby wyprowadzić go na spacer.

Jak nagrzewa się samochód w upalny dzień Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

3. Zacienione miejsce

W czasie upalnych dni nasz pupil musi mieć zapewniony dostęp do zacienionego, spokojnego miejsca, w którym może skutecznie się ukryć. Może to być chodne, wentylowane pomieszczenie w domu czy mieszkaniu. Jeśli zwierzę mieszka na zewnątrz, to postawmy budę czy kojec w cieniu, aby nie były one wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

4. Spacery rano i wieczorem

Należy unikać spacerów w godzinach 11-18, bo wówczas wartości na termometrach są najwyższe. Warto wyjść ze zwierzęciem rano i wieczorem. Idąc na spacer, zabierzmy ze sobą wodę dla pupila, aby mógł się napić. Ponadto warto wybierać w miarę możliwości miejsca do spaceru tam, gdzie pies ma możliwość kąpieli i ochłodzenia się.

W ekstremalnych warunkach można całkowicie zrezygnować z długich spacerów i porobić coś z pupilem w domu, jak na przykład sztuczki.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

5. Uwaga na gorący asfalt

Wychodząc na spacer z psem, uważajmy na nagrzany asfalt lub chodnik, bo mogą one poparzyć łapy naszego czworonoga. Jeśli nawierzchnia jest zbyt gorąca dla naszych dłoni przez kilka sekund to znaczy, że będzie parzyć też naszego pupila.

6. Jak schłodzić zwierzę?

W gorące dni możemy pomóc schłodzić się zwierzęciu, zapewniając mu matę chłodzącą (wiele jest dostępnych na rynku), mokry ręcznik lub dostęp do basenu z wodą.

7. Ćwicz ostrożnie

Warto w gorące dni odpuścić intensywny trening z naszym pupilem. W przeciwieństwie do ludzi (także i koni), którzy regulują temperaturę ciała poprzez pocenie się, psy i koty mają ograniczoną zdolność do chłodzenia się - polega ona na dyszeniu. Przez to nasze pupile mogą nie być w stanie skutecznie się ochłodzić podczas ćwiczeń w gorących i wilgotnych warunkach.

Do zwierząt szczególnie narażonych na skutki upałów należą te, które mają płaskie pyski, takie jak koty perskie, mopsy i buldogi. Zwierzęta niesprawne, z nadwagą, bardzo młode lub bardzo stare oraz rasy o gęstej sierści również wymagają ochrony i szczególnej uwagi w czasie spiekoty.

Reaguj!

Jeśli zobaczysz wymęczone zwierzę, np. psa lub kota, zamknięte w rozgrzanym samochodzie, powinieneś jak najszybciej wezwać na pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji. W skrajnych przypadkach jeśli wezwana pomoc długo nie pojawia się na miejscu zdarzenia, również samemu można wybić szybę w samochodzie, żeby uratować psa przed przegrzaniem i śmiercią. Art. 26 § 1. Kodeksu karnego stanowi, że "nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego".