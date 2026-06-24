Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Upały. Jak dbać o zwierzęta w czasie upału?

|
AdobeStock_275656046
Marzena Białowolska-Barnyk o wpływie upałów na zwierzęta
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Przemyslaw Iciak/AdobeStock
Upał może dawać się we znaki nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Stały dostęp do wody czy zacienione miejsce - to tylko część rzeczy, które należy zapewnić naszym pupilom. O czym jeszcze warto pamiętać? Sprawdź.

W najbliższych dniach napłynie do Polski gorące powietrze znad północnej Afryki. Temperatura w wielu regionach grubo przekroczy 30 stopni, a miejscami może sięgnąć 40 stopni. W gorące dni warto pamiętać również o zwierzętach i zadbać o nie w odpowiedni sposób. Te siedem rzeczy każdy właściciel zwierzęcia domowego powinien zrobić podczas upału.

1. Dostęp do wody

Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do świeżej wody. Warto wymieniać ją kilka razy dziennie. Miska powinna stać w cieniu, aby się nie nagrzała. Warto też wystawić wodę na podwórku, aby skorzystały z niej bezdomne koty, psy, ale też i ptaki.

2. Nie zostawiaj zwierzęcia w aucie

Kiedy jest gorąco, nigdy nie należy zostawiać zwierzęcia w zamkniętym samochodzie, nawet na chwilę. Podczas upału wnętrze pojazdu błyskawicznie się nagrzewa - temperatura może osiągnąć w nim nawet 60 stopni. Postawienie auta w cieniu też nie zapewnia bezpieczeństwa, bo tam pojazd również się nagrzeje.

W czasie podróży ze zwierzakiem warto robić przerwy co 2-3 godziny, aby wyprowadzić go na spacer.

Jak nagrzewa się samochód w upalny dzień
Jak nagrzewa się samochód w upalny dzień
Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

3. Zacienione miejsce

W czasie upalnych dni nasz pupil musi mieć zapewniony dostęp do zacienionego, spokojnego miejsca, w którym może skutecznie się ukryć. Może to być chodne, wentylowane pomieszczenie w domu czy mieszkaniu. Jeśli zwierzę mieszka na zewnątrz, to postawmy budę czy kojec w cieniu, aby nie były one wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

4. Spacery rano i wieczorem

Należy unikać spacerów w godzinach 11-18, bo wówczas wartości na termometrach są najwyższe. Warto wyjść ze zwierzęciem rano i wieczorem. Idąc na spacer, zabierzmy ze sobą wodę dla pupila, aby mógł się napić. Ponadto warto wybierać w miarę możliwości miejsca do spaceru tam, gdzie pies ma możliwość kąpieli i ochłodzenia się.

W ekstremalnych warunkach można całkowicie zrezygnować z długich spacerów i porobić coś z pupilem w domu, jak na przykład sztuczki.

Jak przetrwać upały
Jak przetrwać upały
Źródło zdjęcia: RCB

5. Uwaga na gorący asfalt

Wychodząc na spacer z psem, uważajmy na nagrzany asfalt lub chodnik, bo mogą one poparzyć łapy naszego czworonoga. Jeśli nawierzchnia jest zbyt gorąca dla naszych dłoni przez kilka sekund to znaczy, że będzie parzyć też naszego pupila.

6. Jak schłodzić zwierzę?

W gorące dni możemy pomóc schłodzić się zwierzęciu, zapewniając mu matę chłodzącą (wiele jest dostępnych na rynku), mokry ręcznik lub dostęp do basenu z wodą.

7. Ćwicz ostrożnie

Warto w gorące dni odpuścić intensywny trening z naszym pupilem. W przeciwieństwie do ludzi (także i koni), którzy regulują temperaturę ciała poprzez pocenie się, psy i koty mają ograniczoną zdolność do chłodzenia się - polega ona na dyszeniu. Przez to nasze pupile mogą nie być w stanie skutecznie się ochłodzić podczas ćwiczeń w gorących i wilgotnych warunkach.

Do zwierząt szczególnie narażonych na skutki upałów należą te, które mają płaskie pyski, takie jak koty perskie, mopsy i buldogi. Zwierzęta niesprawne, z nadwagą, bardzo młode lub bardzo stare oraz rasy o gęstej sierści również wymagają ochrony i szczególnej uwagi w czasie spiekoty.

Reaguj!

Jeśli zobaczysz wymęczone zwierzę, np. psa lub kota, zamknięte w rozgrzanym samochodzie, powinieneś jak najszybciej wezwać na pomoc funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji. W skrajnych przypadkach jeśli wezwana pomoc długo nie pojawia się na miejscu zdarzenia, również samemu można wybić szybę w samochodzie, żeby uratować psa przed przegrzaniem i śmiercią. Art. 26 § 1. Kodeksu karnego stanowi, że "nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego".

ZOBACZ TAKŻE:
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
TVN24
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
20 min
pc
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
TVN24
Źródło: TOZ, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, The Independent, tvnmeteo.pl
Tagi:
Upałzwierzęta
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
pap_20260620_1WD (1)
Najgorętszy dzień w historii pomiarów. Europa płonie
Świat
upal
Polska jak piekarnik. Zobacz mapy
Upał, gorąco
Żar z nieba. IMGW ostrzega
Polska
upal wentylator shutterstock_2783579569_1
To zagrożenie czyha na nas także w upalne dni
Polska
Upały we Włoszech
Odwołane lekcje i pociągi. Padły rekordy, możliwe są kolejne
Świat
Upał
Piekielny żar w drodze do Polski. Tak będzie rosła temperatura
Saharyjskie powietrze wdziera się nad Polskę
Prognoza, która powinna nas niepokoić. Dlaczego żar zaleje Polskę
Arleta Unton-Pyziołek
Prognoza WMO na sierpień 2050
"Coś jest z naszym klimatem nie tak". Pokazuje to prognoza pogody na 2050 rok
Damian Dziugieł
Malwina Żuchniewicz
Malwina Żuchniewicz świętuje doktorat. "Wiele poświęceń"
TVN24
slonce upal shutterstock_2469525397
U gospodarza mistrzostw świata zrobi się niezwykle gorąco
Świat
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
Ciepło, słonecznie
Co nas czeka, zanim nastanie piekło
Polska
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
Polska
Burza, chmury, deszcz
Trwa wędrówka burz
Polska
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Polska
Deszcz, grad
Nadciąga kolejna porcja deszczu. Pojawią się silne burze
Burza, noc, piorun
Superkomórka burzowa szaleje w części kraju
Polska
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
Ciekawostki
Ulewy, intensywne opady deszczu
Alert RCB nadal w mocy
Polska
Burze
Brak prądu, uszkodzone dachy. Prawie 900 interwencji
Polska
Burza, noc
Tutaj wieczorem nadal się błyska
Polska
Burza, noc
Dwa rejony z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW
Polska
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
Polska
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
Świat
Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom