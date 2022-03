U wybrzeży Zatoki Meksykańskiej odkryto ponad 200-letni wrak statku

Na dnie Zatoki Meksykańskiej na głębokości 1800 metrów znaleziono wrak statku wielorybniczego. Dzięki użyciu zdalnie kierowanego pojazdu podwodnego, wreszcie udało się dokładnie go zbadać i potwierdzić, że jest to "Industry", który zatonął w 1836 roku. Odkryciem kilka dni temu podzieliła się amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA).

Naukowcy z pokładu statku NOAA Okeanos Explorer na dnie Zatoki Meksykańskiej na głębokości 1800 metrów zauważyli 25 lutego wrak statku. Użyli zdalnie kierowanego pojazdu podwodnego (ROV) do zbadania tego miejsca. O lokalizacji wraku wiedziano jednak już wcześniej, ale do tej pory nie został on zbadany. Zespół ekspertów potwierdził, że znalezisko to "Industry", który zatonął 26 maja 1836 roku, kiedy jego załoga polowała na wieloryby.