Świetlisty obiekt pojawił się na niebie, wieczór zamienił się w dzień. Nagrania

Na nagraniu z placu zabaw w mieście Erzurum w prowincji o tej samej nazwie widać, jak rozświetlił on niebo, przebijając się przez chmury. Niebo mieniło się całą paletą barw, z której najbardziej przebijał się kolor turkusowy. Po chwili meteor zniknął za linią zabudowań.

Ślad po kosmicznej skale

Meteor to ślad, który zostawia po sobie meteoroid, czyli okruch skalny wpadający w atmosferę Ziemi, który spala się po dotarciu do niej. Widać go jako bardzo jasny, szybko zniżający się punkt, nazywany kulą ognia, często pozostawiający za sobą krótkotrwałą smugę.