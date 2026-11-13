Ciekawostki Trzy niedźwiedzie zeszły z gór i pojawiły się przy szkole Matylda Dziechcińska |

Niedźwiedzie zbliżyły się do szkoły Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Proteccion Civil Nuevo Leon

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Do zdarzenia doszło we wtorek rano na południu miasta Monterrey, stolicy stanu Nuevo Leon. Zgłoszenie dotyczyło niedźwiedzi zauważonych w pobliżu szkoły.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze Służby Ochrony Ludności potwierdzili obecność trzech niedźwiedzi - samicy i dwójki młodych. Zwierzęta krążyły po okolicy w poszukiwaniu pożywienia i wody. Służby zabezpieczyły teren oraz doprowadziły do tego, aby zwierzęta odeszły w kierunku gór.

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Niedźwiedzie często się tutaj pojawiają

Widok niedźwiedzi czarnych na południowych obrzeżach Monterrey nie jest nadzwyczajny. Miasto sąsiaduje z terenami górskimi, które są naturalnym środowiskiem różnych dzikich zwierząt. Zdarza się, że w poszukiwaniu wody lub pożywienia odwiedzają one tereny zamieszkałe przez ludzi.

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W maju 2026 roku w rejonie miejscowości Alta Sierra w tym samym meksykańskim stanie zaobserwowano łącznie siedem niedźwiedzi. Wśród nich były dwie dorosłe samice z młodymi. Jednej towarzyszyły dwa, a drugiej trzy młode osobniki. Do podobnego spotkania doszło też miesiąc wcześniej. W kwietniu na ulicach miejscowości pojawiły się cztery niedźwiedzie. Jeden z nich podszedł bardzo blisko jednego z domów i znalazł się tuż przy oknie.