Tomasz Rożek jako jedyny Polak doradcą w Europejskiej Agencji Kosmicznej

Tomasz Rożek jest jedynym przedstawicielem Polski i krajów naszego regionu w High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG), czyli Grupie Doradczej Wysokiego Szczebla ds. Ludzkiej i Robotycznej Eksploracji Kosmosu. Została ona powołana przez dyrektora generalnego ESA Josefa Aschbachera.

Tomasz Rożek przekazał, że do grupy zaproszono go nieoczekiwanie, przez serwis społecznościowy Linkedin. Popularyzator nauki sądził, że to żarty, dopóki nie dostał maila od samego dyrektora ESA. Dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher w zaproszeniu wysłanym do polskiego dziennikarza zapowiedział, że grupa doradcza HLAG oceni przyszłą rolę Europy w eksploracji kosmosu z różnych perspektyw - między innymi geopolitycznej, edukacyjnej, ekonomicznej i społecznej.