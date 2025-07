To najdłuższy piorun na świecie. "Niesamowita moc natury"

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) potwierdziła nowy rekord najdłuższego pioruna na świecie. Mierzył on ponad 800 kilometrów i zarejestrowano go w 2017 roku.

Nowy najdłuższy zarejestrowany piorun miał aż 829 kilometrów długości. Został zaobserwowany podczas burz 22 października 2017 roku nad Wielkimi Równinami w Stanach Zjednoczonych. Rozciągał się on od wschodniego Teksasu aż do okolic Kansas City, co odpowiada odległości między Paryżem a Wenecją.