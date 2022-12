Pyton albinos odnalazł się po miesiącach. "Niebezpieczna kluska" wróciła do właściciela

czytaj dalej

Zima zaatakowała Stany Zjednoczone. Dlatego też tamtejsze media postanowiły poświęcać więcej czasu pogodzie. W jednej ze stacji telewizyjnych w stanie Iowa zabrakło rąk do pracy i dlatego do przeprowadzenia relacji z miasta Waterloo wysłano dziennikarza, który na co dzień zajmuje się tematyką sportową. - Jak to się stało, że zrobiliście ze mnie łowcę śnieżyc? - pytał na wizji i wyraźnie nie ukrywał swojego niezadowolenia.