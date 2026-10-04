Te organizmy mogą żyć ponad sto lat. To dla nich zła wiadomość
Strzykwy, zwane też ogórkami morskimi, to proste zwierzęta zamieszkujące dna słonych mórz. Jedną ze swoich polskich nazw zawdzięczają kształtowi, zaś drugą - mechanizmowi obronnemu. W sytuacji zagrożenia potrafią one bowiem wystrzykiwać przez odbyt swoje lepkie narządy wewnętrzne, które następnie się regenerują. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma "iScience", to nie jedyna niezwykła cecha tych zwierząt.
Powtórny udział w badaniach
Naukowcy przeprowadzili badanie korzystając z bazy danych sprzed 20 lat. W 2000 roku analizowali stan populacji ogórków morskich z gatunku Holothuria whitmaei pochodzących z chronionej strefy Wielkiej Rafy Koralowej. Zakaz połowów obowiązywał w tym miejscu od roku - wcześniej zwierzęta były poławiane ze względu na walory smakowe.
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Aby móc zidentyfikować poszczególne osobniki, naukowcy pobrali od nich próbki DNA. Gdy badanie się zakończyło, próbki trafiły do chłodni na 24 lata. W 2024 roku zespół wrócił w ten sam region rafy, by sprawdzić, jak mają się strzykwy. Od każdego zwierzęcia pobrano niewielką ilość tkanek i przewieziono je z powrotem do miejsca, w którym je znaleziono. Następnie badacze opracowali model, który pomógł w oszacowaniu możliwej długości życia zwierząt.
- Mieliśmy przeczucie, że [organizmy te - red.] mogą żyć więcej niż dziesięć lat, jak powszechnie sądzono - powiedział doktor Sven Uthicke z Australijskiego Instytutu Badań Morza, główny autor badania. - Zebraliśmy próbki od 55 zwierząt i pomyśleliśmy, że jeśli udałoby nam się znaleźć trzy, które przebadaliśmy 24 lata temu, będzie to niesamowite - dodał.
Ku zdumieniu badaczy próbki pochodzące od aż 33 osobników pasowały do tych, które znajdowały się w bazie. Oznacza to, że 60 procent strzykw wzięło udział w poprzednim badaniu. Co ciekawe, przez ten czas zwierzęta znacząco nie urosły, a niektóre osobniki nawet się skurczyły.
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Stuletnie ogórki
Na podstawie zebranych danych badacze oszacowali, że roczny współczynnik umieralności wśród dorosłych strzykw był bardzo niski i wynosił 0,037. Opracowany przez nich model wykazał, że przy tak niskiej umieralności niektóre osobniki mogą statystycznie dożyć nawet 123 lat.
Badanie zwróciło uwagę na jedną niepokojącą kwestię - ani w 2000, ani w 2024 roku na rafie nie znaleziono żadnych młodych osobników. Wśród badanych zwierząt były tylko dorosłe osobniki, wyrośnięte i zdolne do posiadania potomstwa. Może to wskazywać, że H. whitmaei cechuje się powolnym cyklem życiowym - zdecydowanie zbyt wolnym, by na bieżąco odbudowywać populacje kurczące się wskutek przeławiania.
- Nasze wyniki wskazują, że populacje poddane presji połowowej regenerują się znacznie wolniej, niż wcześniej zakładano - podkreślił Uthicke. - Połowy muszą być znacznie bardziej oszczędne niż obecnie, jeśli chcemy uniknąć ewentualnego wyginięcia i zachować ważne funkcje ekologiczne tych gatunków - dodał.