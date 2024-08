Takich narodzin nie było w Londynie od 400 lat

Dorosłe bobry europejskie pojawiły się stolicy Wielkiej Brytanii w ramach kontrolowanego eksperymentu prowadzonego przez kilka organizacji ochrony zwierząt. The Ealing Beaver Project ma na celu ponowne sprowadzenie przedstawicieli tego gatunku do Londynu, a także zachęcenie społeczeństwa do obcowania z naturą. Zdaniem autorów projektu narodziny młodych bobrów to znak, że ich wysiłki idą w dobrym kierunku.