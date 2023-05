Ramen z gigantycznym bathynomusem. Nowe danie stało się hitem

Kolejki klientów ustawiają się do jednej tajwańskich restauracji, która czasowo wprowadziła do menu niezwykły rodzaj ramenu. Danie podawane jest tam z gotowanym w całości bathynomusem, niedawno odkrytym, olbrzymim gatunkiem głębokomorskiego skorupiaka.

Restauracja The Ramen Boy z Tajpej o nowym daniu w swojej ofercie poinformowała 22 maja, chwaląc się, że "finalnie zdobyliśmy ten wymarzony składnik". W ten sposób czasowo do menu wprowadzono ramen (wschodnioazjatyckie danie z makaronem, bulionem i dodatkami - red.) z gotowanym w całości na parze olbrzymim bathynomusem jamesi - gatunkiem głębokomorskiego skorupiaka z rzędu równonogów. "Wygląda bardzo słodko", zachwalał go pan Hu, właściciel lokalu, prezentując skorupiaka reporterom agencji Reutera.

Limitowana wersja ramenu dostępna jest tylko dla stałych klientów restauracji. Dodatkowo muszą oni wcześniej wpisać się na listę oczekujących i zarezerwować konkretny termin swojej wizyty. Mimo to nowe danie okazało się hitem, a do restauracji ustawiają się kolejki. Jak zauważa CNN, na liście osób chętnych do spróbowania potrawy w poniedziałek było już ponad 100 osób.

Ramen z gigantycznym skorupiakiem

Chętnych nie odstrasza cena: jedna porcja ramenu z bathynomusem kosztuje 1480 dolarów tajwańskich, co stanowi równowartość ponad 200 złotych. - Jestem bardzo zaszczycona, że mogłam spróbować równonoga - przyznaje agencji Reutera jedna z klientek The Ramen Boy. Jak tłumaczy inny rozmówca agencji, mięso przedstawiciela gatunku bathynomus jamesi smakuje niczym połączenie kraba i homara, o bogatej, delikatnie gumowej konsystencji.

Głębokomorski stawonóg w menu

Bathynomus to największy znany rodzaj równonogów, czyli skorupiaków żyjących najczęściej na dnach mórz. Zwierzę to jest przykładem gigantyzmu głębokomorskiego - żyjąc przeważnie na głębokościach od 365 do 730 metrów pod powierzchnią osiągają rozmiary do 50 centymetrów długości. Dalekim krewnym bathynomusa jest dobrze znana w Polsce, ale znacznie mniejsza stonoga.

Mimo zadowolenia ze strony klientów, wprowadzenie do menu The Ramen Boy mało znanego, głębokomorskiego stworzenia u niektórych wywołało zastrzeżenia - zauważa CNN. Zdaniem części naukowców przed dopuszczeniem klientów do konsumpcji skorupiaka należałoby dokładnie zbadać, czy jego spożycie nie prowadzi do ewentualnych negatywnych skutków zdrowotnych. Gatunek bathynomus jamesi znany jest bowiem nauce od niedawna - został po raz pierwszy oficjalnie zidentyfikowany na Tajwanie dopiero w 2022 roku. - Dane na jego temat są więc ograniczone - podkreśla Huang Ming-chih, cytowany przez CNN profesor nadzwyczajny biotechnologii na National University of Tainan.

Kontrowersje akademików budzi również potencjalny wpływ połowów gigantycznych skorupiaków na środowisko naturalne. Właściciel The Ramen Boy utrzymuje jednak, że wszystkie serwowane w jego restauracji skorupiaki zostały złowione przypadkiem - podczas łowienia innych morskich gatunków. - Jeśli to tylko oferta czasowa, a równonogi zostały wyłowione nieintencjonalnie, jak twierdzi pan Hu, każdy powinien skorzystać z okazji, by ich spróbować - stwierdza cytowany przez Reutera specjalista z zakresu genetyki, Digell Huang.

