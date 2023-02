Ta prehistoryczna ryba zjadała naszych przodków

Ryba żyjąca w rzekach położonych w południowej części Gondwany osiągała 2,7 metra długości. Zdaniem badaczy z RPA i Szwecji to największa ryba kostnoszkieletowa, jaka żyła w późnym dewonie (383-359 mln lat temu). Była drapieżna, co skłoniło naukowców do nazwania jej Hyneria udlezinye. W południowoafrykańskim języku khosa oznacza to "ta, która konsumuje innych".