Ciekawostki Zasłynął z włamania się do sklepu monopolowego, pomógł zebrać setki tysięcy dolarów na dobry cel Matylda Dziechcińska |

Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami Źródło wideo: [2025 Cable News Network All Rights Reserved] Źródło zdj. gł.: Hanover County Animal Protection and Shelter

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pod koniec listopada ubiegłego roku szop został znaleziony pijany w łazience na podłodze w sklepie monopolowym w mieście Ashland w hrabstwie Hanover w stanie Wirginia. Historię opisywaliśmy w tvnmeteo.pl. Zwierzę otrzymało opiekę weterynaryjną, wytrzeźwiało i wróciło na wolność, ale jego historia zaczęła żyć własnym życiem.

>>> CZYTAJ TEŻ: Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie

"Trashed Panda" stało się nowym trendem

Schronisko i wydział ochrony zwierząt w hrabstwie Hanover, które zajmowały się szopem, wykorzystały popularność nietypowego włamywacza. Na cześć zwierzęcia stworzono kolekcję gadżetów "Trashed Panda". Koszulki, bluzy, kubki i naklejki z podobizną nieprzytomnego szopa okazały się hitem.

- Nigdy nie pomyśleliśmy, że szop zrobi dla nas coś takiego - przyznał Jeffrey Parker, szef wydziału ochrony zwierząt. Mieszkańcy hrabstwa również wyrazili poparcie dla tej inicjatywy, a sprzedaż przyniosła ogromny dochód.

Szop pracz "włamał" się do sklepu z alkoholami. Zdjęcie z grudnia 2025 Źródło zdjęcia: Hanover County Animal Protection and Shelter

Zebrano setki tysięcy dolarów

Wpływy przekroczyły 290 tysięcy dolarów. Dla porównania wcześniej roczne darowizny na rzecz departamentu wynosiły niespełna 20 tysięcy dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na kamery nasobne dla funkcjonariuszy oraz, jeśli uda się zrealizować plany, fundusz pokrywający koszty leczenia rannych zwierząt.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pijany szop leżał w kontenerze