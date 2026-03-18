Szop siedział na drzewie, na głowie miał słoik po maśle orzechowym

Strażacy z miasta Shelburne w amerykańskim stanie Vermont musieli stawić czoła dość nietypowej interwencji.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Służby otrzymały zgłoszenie o zwierzęciu znajdującym się na drzewie, ponad siedem metrów nad ziemią. Na miejscu strażacy zastali szopa z głową zaklinowaną w słoiku po maśle orzechowym - to uniemożliwiało mu swobodne poruszanie się i stanowiło poważne zagrożenie dla jego życia.

Historia z happy endem

Ratownicy wykorzystali drabinę, aby dostać się do zwierzęcia, a następnie przy użyciu specjalnej pętli ostrożnie zdjęli słoik z jego głowy. Cała akcja wymagała cierpliwości i precyzji, ale zakończyła się sukcesem - szop został uwolniony i mógł bezpiecznie wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Straż pożarna w mediach społecznościowych przypomniała mieszkańcom o konieczności odpowiedniego wyrzucania odpadów i zabezpieczania pojemników na śmieci - zapach jedzenia, zwłaszcza takiego jak masło orzechowe, przyciąga dzikie zwierzęta i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk