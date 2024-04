Szarytkom morskim grozi powolne wymieranie. Polowania są zbyt intensywne

Aktualnie obowiązujące limity polowań na szarytki morskie stanowią poważne zagrożenie dla długoterminowego przetrwania tego gatunku w Morzu Bałtyckim - ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu. Artykuł na ten temat pojawił się na łamach "Journal of Animal Ecology".

Kilkadziesiąt lat polowań i zanieczyszczania środowiska sprawiło, że od 1900 roku do lat 70. XX wieku populacja szarytki morskiej (Halichoerus grypus, dawniej foki szarej) w Morzu Bałtyckim spadła z 90 tysięcy do zaledwie 5 tysięcy osobników. Wdrożone środki ochronne umożliwiły częściową odbudowę populacji i obecnie liczy ona ok. 55 tys. zwierząt. Jednak częściowe polowania na przedstawicieli tego gatunku nadal są dozwolone - ich limity określono na 3 tysiące sztuk rocznie.