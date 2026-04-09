Ciekawostki System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS. Dziś Światowy Dzień Gołębia Oprac. Anna Bruszewska |

Gołębie w muzeum Źródło: tvnwarszawa.pl

Na 9 kwietnia przypada Światowy Dzień Gołębia. Choć ptaki te są stałym elementem miejskiego krajobrazu, ich zdolności - zwłaszcza orientacja w terenie - wciąż pozostają przedmiotem intensywnych badań ekspertów z całego świata.

Wyjątkowa zdolność rozpoznawania wzorców

Jak powiedział profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gołębie wykazują wyjątkową zdolność rozpoznawania wzorców. W eksperymentach laboratoryjnych uczono je odróżniania poprawnych i nieprawidłowych zapisów elektrokardiogramu (EKG). Ptaki te potrafiły skutecznie klasyfikować sygnały, choć - jak podkreślił ekspert - nie rozumiały ich znaczenia medycznego. - Radziły sobie świetnie, tylko to nie jest "inteligencja filozoficzna". To jest bardzo dobra zdolność rozpoznawania wzorców - mówił ornitolog. - To pokazuje, jak sprawnie działają u nich mechanizmy rozpoznawania subtelnych różnic - zaznaczył.

Ich system nawigacji jest lepszy niż GPS

Gołębie od dekad pozostają jednym z najważniejszych modeli badawczych w nauce o orientacji przestrzennej. Dlaczego są w tym tak dobre? - Lubię to porównanie: to nie GPS, tylko kilka aplikacji naraz, które działają równolegle. Jak jedna zawiedzie, są inne. - powiedział Tryjanowski. Wśród nich wymienił między innymi pole magnetyczne Ziemi, infradźwięki, położenie Słońca, zapachy oraz krajobraz. Jak dodał, ptaki integrują te bodźce w sposób, który nadal nie został w pełni wyjaśniony. - Najuczciwsza odpowiedź brzmi: wciąż nie wiemy dokładnie, jak one to robią - podkreślił.

Badania pokazują, że nawet zakłócenie jednego z mechanizmów, np. poprzez manipulację polem magnetycznym, nie uniemożliwia gołębiom powrotu do celu. Wskazuje to na ich zdolność korzystania z wielu źródeł informacji jednocześnie.

Wpływ człowieka na gołębie

- Naukowcy próbowali "oszukać" gołębie, zakłócając im odbiór pola magnetycznego. I co się okazywało? Czasem się gubiły. Ale często i tak wracały. Czyli magnetyzm to tylko jeden z elementów układanki - tłumaczył ornitolog.

Czy człowiek może zakłócać orientację gołębi w przestrzeni? - Trochę tak, ale bez przesady. Największy wpływ mają silne źródła pola elektromagnetycznego, na przykład linie energetyczne. Natomiast nie ma dowodów, że 5G sprawia, iż wszystkie gołębie się gubią i wpadają w ściany - dodał.

Gołębie