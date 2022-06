Superksiężyc. Ostatniej nocy Srebrny Glob świecił wyjątkowo jasno

Nasz naturalny satelita we wtorek wszedł w fazę pełni, a kilkanaście godzin później przeszedł przez najbliższy Ziemi punkt swojej orbity. To sprawiło, że ostatniej nocy mogliśmy obserwować na niebie tak zwany superksiężyc. Srebrny Glob świecił jaśniej niż zazwyczaj i wydawał się nieco większy.

Pełnia Księżyca pojawia się raz na około 29,5 dnia. Jednak orbita naszego naturalnego satelity jest nie kołowa, tylko eliptyczna. Średnia odległość Księżyca od Ziemi to 384 tysiące kilometrów, ale różnica pomiędzy najdalszym punktem (apogeum), a punktem najbliższym (perygeum) wynosi 10 procent. Oznacza to, że tarcza Księżyca widoczna na niebie wydaje się większa bądź mniejsza, w zależności od dystansu tego obiektu od naszej planety.

Jeśli Księżyc, będąc w pełni, dodatkowo znajduje się w pobliżu perygeum swojej orbity, świeci wtedy wyjątkowo jasno. Taka sytuacja bywa nazywana superpełnią albo superksiężycem. Srebrny Glob może być wtedy dla obserwatora do 14 procent większy i świecić do 30 procent jaśniej, niż gdyby znajdował się w apogeum.

Dokładny moment czerwcowej pełni nastąpił we wtorek o godzinie 13.52, z kolei przejście przez perygeum nastąpiło w nocy z wtorku na środę o godz. 1.23. Odległość, jaka dzieliła Ziemię od Księżyca w tym momencie wyniosła 357 438,4 kilometra.

"Najniższa pełnia w tym roku"

Jak poinformował popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki, był jeszcze jeden powód, dla którego Księżyc mógł wydawać się większy niż zazwyczaj. W momencie pełni do przesilenia letniego pozostał zaledwie dokładnie tydzień. Kiedy dni stają się coraz dłuższe, a noce coraz dłuższe, Księżyc w fazie pełni znajduje się wyjątkowo nisko nad linią południowego widnokręgu - wyjaśnił.

Dodał, że ostatniej nocy w okolicach Warszawy Księżyc górował na wysokości około 10 stopni nad horyzontem. Jak zaznaczył Wójcicki to "najniższa pełnia Księżyca w roku".

Truskawkowa pełnia Księżyca. Skąd nazwa?

Nazwy pełni Księżyca wywodzą się z kultury rdzennych plemion Ameryki Północnej. Czerwcowa pełnia nosi nazwę Truskawkowego Księżyca, co nawiązuje to okresu zbierania truskawek. Inne określenia dla pełni w tym miesiącu to Różany Księżyc albo Gorący Księżyc.