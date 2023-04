Ruch dla osób z chorobami układu krążenia. "Regularna aktywność fizyczna wzmacnia mięsień sercowy"

Ruch jest podstawą profilaktyki chorób układu krążenia.

- Regularna aktywność fizyczna wzmacnia mięsień sercowy, stymuluje sieć naczyń krwionośnych i poprawia ich funkcje, dzięki temu do tego narządu dociera więcej krwi bogatej w tlen. Serce wydajniej pompuje krew, pracuje wolniej i lepiej, co obniża ciśnienie tętnicze i tętno spoczynkowe oraz wpływa na zmniejszenie ryzyka groźnych arytmii komorowych i chorób układu sercowo-naczyniowego - tłumaczył kardiolog.

Jak dodał, sport zmniejsza też stężenie we krwi "złego" cholesterolu (LDL), natomiast podnosi stężenie tego "dobrego" (HDL). Pozytywnie też wpływa na zdrowie psychiczne - zwiększa odporność na stres, a ponadto obniża masę ciała, reguluje gospodarkę węglowodanową i lipidową - co wpływa pozytywnie na serce.

Sport dla osób po zawale

- Należy pamiętać o tym, aby nie przekraczać "tętna maksymalnego". Najprostszy sposób obliczenia go to wartość 220 pomniejszona o wiek, przy czym jest to wartość szacunkowa i może być obarczona błędem. Jeśli podczas ćwiczeń nasze tętno przekracza wartości tętna maksymalnego, nie wpłynie to na zwiększenie wydolności, tylko doprowadzi do nadwyrężenia naszego organizmu - wyjaśniał Suska.