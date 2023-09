Sól drogowa szkodzi zooplanktonowi. "Uniemożliwia mu wiosenny sukces wylęgowy"

Sól drogowa, którą stosuje się zimą, negatywnie wpływa na wylęg zooplanktonu. - Jeśli z jakiegoś powodu zooplankton gorzej się rozwija albo jest go mniej, wówczas może dochodzić do częstszych lub silniejszych zakwitów sinic - powiedział doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk.

- Jeśli z jakiegoś powodu zooplankton gorzej się rozwija albo jest go mniej, wówczas może dochodzić do częstszych lub silniejszych zakwitów sinic - powiedział doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, popularyzator nauki o wodzie i założyciel bloga "Świat wody".

Sól drogowa wpływa na wiosenne przebudzanie się i wylęg zooplanktonu

W swoich badaniach naukowiec przeanalizował, jak zasolenie zbiornika wodnego, spowodowane spływem soli drogowej, może wpływać na wiosenne przebudzanie się zooplanktonu i jego wiosenny wylęg. - Mówiąc w skrócie, wpływ ten jest negatywny, choć różne gatunki inaczej reagują. Znany ze stosowania jako pokarm w akwariach gatunek Daphnia magna (rozwietlika), efektywny zjadacz fitoplanktonu, wyczuwając wiosenne warunki zaczął się wylęgać, ale z powodu zasolenia wody proces się ten zatrzymał. Przypuszczam, że albo ta sól przenika do środka jaj, albo - gdy one się już lekko otwierają - dostaje się przez otwory do zarodka, który umiera. Daphnia magna nie ma więc wykształconego mechanizmu, który by "ostrzegał" przed nadmiernym zasoleniem i "kazał" przeczekać te niedogodne warunki - tłumaczył ekohydrolog. Drugi badany gatunek - Thamnocephalus platyurus - zachował się nieco inaczej. - Przy wysokim zasoleniu, jaja się po prostu nie wylęgały. Prawdopodobnie mają więc w sobie ten mechanizm "ostrzegania" i "przeczekania", ponieważ po przepłukaniu czystą wodą jaja tego gatunku wylęgły się - powiedział Szklarek. - Wybrane przeze mnie dwa gatunki zooplanktonu są takimi modelowymi organizmami, które można traktować jako wskaźnikowe. Dlatego też można powiedzieć, że zasolenie zbiornika solą drogową negatywnie wpływa na wiosenny sukces wylęgowy zooplanktonu, a to z kolei będzie powodować gorszą filtrację wody, przyrost fitoplanktonu i większe zakwity, w tym sinic - podkreślił Szklarek.