Ciekawostki

Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca

Dieta bogata w owoce
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Jak radzić sobie ze skutkami smogu? Okazuje się, że dieta bogata w owoce może pomóc chronić nasze płuca przed zanieczyszczeniami powietrza.

Ponad 90 procent populacji świata jest narażone na poziom zanieczyszczenia powietrza przekraczający wytyczne WHO, a liczne badania pokazują, że narażenie na wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania płuc.

Celem badania, które przedstawiła Pimpika Kaewsri, doktorantka z University of Leicester (Wielka Brytania), było sprawdzenie wpływu zdrowej diety - szczególnie bogatej w owoce i warzywa - na niekorzystne skutki zanieczyszczenia powietrza dla funkcjonowania płuc. Wyniki analizy ogłoszono niedawno podczas kongresu European Respiratory Society w Amsterdamie.

Smog a owoce. Badania naukowców

Wykorzystując dane z brytyjskiego Biobanku, bazy obejmującej około 200 tysięcy uczestników, Kaewsri porównała wzorce żywieniowe badanych - w tym spożycie owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych - z funkcją płuc (FEV1 - ilość powietrza wydychanego w ciągu jednej sekundy) oraz narażeniem na zanieczyszczenie powietrza w postaci drobnych pyłów zawieszonych (PM2,5).

Stężenie PM2,5 to ilość bardzo drobnych cząstek, o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszych, uwalnianych do atmosfery na przykład ze spalin samochodowych i procesów przemysłowych.

Z każdym wzrostem narażenia na PM2,5 o pięć mikrogramów na metr sześcienny powietrza, zespół zaobserwował spadek FEV1 o 78,1 ml w grupie spożywającej mało owoców, w porównaniu z 57,5 ml w grupie kobiet spożywającej dużo owoców.

OGLĄDAJ: Oddychamy trucizną, choć jej nie widać. Pozywają państwo
pc

Oddychamy trucizną, choć jej nie widać. Pozywają państwo

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Owoce i dobra dieta mają zbawienny wpływ

- Nasze badanie potwierdziło, że zdrowa dieta jest powiązana z lepszą funkcją płuc zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, niezależnie od narażenia na zanieczyszczenie powietrza. U kobiet, które spożywały cztery porcje owoców dziennie lub więcej, zaobserwowano mniejsze pogorszenie funkcji płuc związane z zanieczyszczeniem powietrza w porównaniu z kobietami, które spożywały mniej owoców - wyjaśniła Kaewsri. - Może to być częściowo wyjaśnione przez naturalnie występujące w owocach związki o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Związki te mogą pomóc złagodzić stres oksydacyjny i stany zapalne wywołane przez drobne cząsteczki, potencjalnie niwelując niektóre szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza dla funkcji płuc - dodała.

Kaewsri zauważyła również, że w badanej populacji mężczyźni generalnie deklarowali niższe spożycie owoców niż kobiety. - Ta różnica w nawykach żywieniowych może wyjaśniać, dlaczego potencjalny efekt ochronny owoców przed zanieczyszczeniem powietrza obserwowano tylko u kobiet - zauważyła.

Autorka planuje rozszerzyć badania, by sprawdzić, czy dieta może wpływać na zmiany w funkcji płuc w czasie.

- Zdrowa dieta bogata w rośliny powinna być promowana już od szkoły podstawowej, nie tylko w celu zapobiegania chorobom przewlekłym, ale także w celu zmniejszenia śladu węglowego diet bogatych w mięso - zaznaczyła profesor Sara De Matteis z uniwersytetu w Turynie, która nie brała udziału w badaniach. - Nie zwalnia to rządów z kontynuowania polityki środowiskowej mającej na celu redukcję zanieczyszczenia powietrza do jak najniższego poziomu, biorąc pod uwagę brak bezpiecznych poziomów narażenia, ani nie przenosi odpowiedzialności na osoby, których wybory żywieniowe są często ograniczone potrzebami ekonomicznymi - dodała prof. De Matteis.

Jak burze wpływają na jakość powietrza?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak burze wpływają na jakość powietrza?

Nauka

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, ScienceDaily

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

