Śmieciowa dieta polskich bocianów. "Wyniki są doprawdy alarmujące"

W diecie "polskich" bocianów znaleźć można śmierci - donosi międzynarodowy zespół naukowców. Najwięcej było plastiku i filtrów papierosów. Wynika to z analizy tak zwanych wypluwek, czyli naturalnie wypluwanych przez te ptaki niestrawionych resztek pokarmu.

Naukowcy przeanalizowali wypluwki zebrane ze 117 bocianich gniazd, położonych w południowej i południowo-zachodniej Polsce, na obszarach wiejskich, z dala od dużych wysypisk śmieci i składowisk odpadów. Zespół składał się z przedstawicieli pochodzący z Technical University of Munich, Czech University of Life Sciences Prague, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Towarzystw Ornitologicznych: Małopolskiego i Śląskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu .

Ich analiza uwypukliła problem dotyczący populacji bociana białego, żyjącego w silnie przekształconych środowiskach Europy Zachodniej. "W diecie ponad jednej trzeciej badanych par lęgowych znajdowano sztuczne odpady, z czego najwięcej było plastiku i filtrów papierosów" - przekazał Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. - Można wręcz powiedzieć, że nasze wyniki są doprawdy alarmujące i wskazują na szeroko rozpowszechniony problem zanieczyszczenia środowiska przez odpady produkowane przez człowieka, nawet w obszarach wiejskich. Przecież to, co bociany zjadają, odzwierciedla stan naszego środowiska i te wyniki są wyraźnym sygnałem, że musimy działać na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń w środowisku - podkreślił jeden ze współautorów publikacji profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cytowany przez uczelnię. Badania zostały opublikowana pod koniec grudnia 2023 roku na łamach "Environmental Science and Pollution Research".