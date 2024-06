Słonie zwracają się do siebie po imieniu

Zaskakująca umiejętność

Według badaczy, komunikacja słoni jest wyjątkowa, gdyż dwa osobniki zwracają się do siebie, wydając określony sygnał. Imię to niekoniecznie było używane przez inne słonie w odniesieniu do tego samego członka w stadzie. Słoń, do którego zwracał się inny słoń, wyraźnie rozróżniał, że to zawołanie było skierowane do niego i ignorował te kierowane do innych.