Skąd u kotów taka obsesja na punkcie tuńczyka? Naukowcy w końcu poznali odpowiedź

Tuńczyk w puszce jest przysmakiem wielu kotów, nawet tych wybrednych. Zespół naukowców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec dowiedział się, dlaczego tak jest. Jak wynika z ich badań, związane jest to z umami, który nadaje pikantny lub mięsny smak pokarmom.

Koty, podobnie jak i ludzie, posiadają na języku receptory smaku, które wykrywają umami - jeden z podstawowych smaków obok słodkiego, kwaśnego, gorzkiego i słonego. Umami jest tym, co nadaje potrawom pikantny lub mięsny smak. Dlatego koty, jako mięsożercy, go uwielbiają. Jednak w przeciwieństwie do naszych receptorów odpowiadających za smak umami, receptory mruczków wiążą się z dwiema substancjami chemicznymi, występującymi w wysokiej ilości szczególnie w tuńczyku. Substancje te wzmacniają doznania umami u kotów, sprawiając, że bardzo lubią ten rybny przysmak. Wnioski na ten temat opublikowano w sierpniu na łamach czasopisma "Chemical Sense".

Koty nie czują słodkiego i gorzkiego

Wcześniejsze badania dotyczące kotów wykazały, że ich preferencje smakowe znacznie różnią się od ludzkich. Dobrze wiadomo na przykład, że mruczki mają ambiwalentny stosunek do cukru - ani go nie lubią, ani nie unikają - ponieważ nie mogą go skosztować. Ich gen odpowiedzialny za receptor słodkiego smaku nie działa prawidłowo. Eksperci stawiają hipotezę, że straciły one zdolność do smakowania węglowodanów i substancji słodzących, ponieważ te makroskładniki odżywcze nie są im niezbędne do ich przetrwania.

Koty mają też mniej receptorów gorzkiego smaku niż ludzie. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że nie są one dla nich tak przydatne, jak dla roślinożerców lub wszystkożerców, którzy wykorzystują gorycz do rozpoznawania roślin, które mogą być toksyczne.

- Odkąd odkryliśmy, że koty nie mają funkcjonalnego receptora smaku słodkiego, zastanawialiśmy się, na jaki inny smak zareagują - powiedział w rozmowie z portalem Live Science Scott McGrane, główny autor badania, ekspert z brytyjskiej uczelni Waltham Petcare Science Institute.

Smak umami u mruczków

McGrane i współpracownicy odkryli, że koty posiadają gen związany z umami - Tas1r1 w swoich kubkach smakowych. Naukowcy dokonali tego poprzez wycięcie języka sześcioletniego kocura, który został poddany eutanazji z innych powodów, aby przyjrzeć się genom na języku odpowiedzialnym za ten smak. U ludzi dwa geny - TAs1r1 i Tas1r3 współpracują ze sobą, aby wyczuć umami. Naukowcy wiedzieli, że koty mają aktywny TAs1r3, ale nie byli pewni co do Tas1r1. Badania wykazały jednak, że koty posiadają oba te geny potrzebne do wyczuwania smaku umami. Ponadto u mruczków receptory umami wiążą się silnie z l-histydyną (aminokwasem), a także z kwasem inozynowym.

- Tuńczyk zawiera w sobie duże ilości l-histydyny, niezbędnego aminokwasu dla kotów, który jest zarazem silnym wzmacniaczem smaku umami - powiedział McGrane. - Zawartość l-histydyny w tuńczyku jest znacznie wyższa niż u innych gatunków ryb czy mięsa - dodał. To właśnie dlatego mruczki tak bardzo lubią jeść tuńczyka.

Wyniki badania potwierdzono badając grupę 25 kotów. Zespół umieścił przed zwierzętami miski z wodą zawierające różne ilości substancji, a także zwykłą wodę. Koty wykazywały silną preferencję dla tych kombinacji, które zawierały duże ilości l-histydyny oraz kwasu inozynowego. Naukowcy sądzą, że dzięki temu będzie można w przyszłości opracować smaczniejsze karmy dla kotów.

