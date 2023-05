Warto wstać o świcie. Nad Polską pojawi się "kosmiczny pociąg"

Przelot kolejnej grupy satelitów Starlink firmy SpaceX będzie widoczny nad naszym krajem nad ranem w czwartek - przekazał popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki. Pogoda zagwarantuje doskonałe warunki do obserwacji.

Satelity Starlink na orbicie okołoziemskiej umieszcza amerykańska firma SpaceX, należąca do Elona Muska. Konstelacja ma świadczyć usługi dostępu do internetu na całej Ziemi. Celem projektu jest objęcie dostępem do sieci dowolnego miejsca na planecie.