Ciekawostki To może być najcenniejsza próbka z Marsa. Nie mogą jej ściągnąć na Ziemię Krzysztof Posytek |

Tak ma wyglądać pobranie próbki przez łazika Perseverance Źródło wideo: NASA JET PROPULSION LABORATORY Źródło zdj. gł.: NASA/JPL-Caltech/MSSS

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W lipcu 2024 roku łazik Perseverance pobrał na Marsie próbkę skały zwaną Szafirowym Kanionem (ang. Sapphire Canyon). Pozyskał ją z wychodni skalnych na skraju Neretva Vallis - doliny wyrzeźbionej przez rzeki, które ponad trzy miliardy lat temu doprowadzały wodę do krateru Jezero. Według naukowców amerykańskiej agencji kosmicznej NASA próbka o wielkości kawałka kredy może zawierać odpowiedź na pytanie, czy na Marsie istniało kiedyś życie.

- Myślę, że to pierwszy raz, gdy znaleźliśmy na Marsie coś, co można uznać za potencjalną biosygnaturę - powiedział Adrian Broz, członek zespołu naukowego misji Perseverance. Dodał, że obecnie znajduje się ona w podwoziu łazika, czekając na jego powrót na Ziemię.

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Naukowcy wiążą dużą nadzieję z Szafirowym Kanionem, a to ze względu na jego cętkowany wygląd. Na Ziemi maleńkie kropki, jakie widać na próbce - tak zwane plamy redukcyjne - powstają w glebach i osadach w wyniku aktywności mikroorganizmów. Co więcej, skały otaczające miejsce, z którego pozyskano próbkę, również mają charakterystyczne cętki.

Miejsce, z którego łazik Perseverance pobrał Szafirowy Kanion Źródło zdjęcia: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Cenne próbki mogą nigdy nie trafić na Ziemię

Istnieje jednak ryzyko, że Szafirowy Kanion nigdy nie dotrze na Błękitną Planetę - lub przynajmniej nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Program mający na celu sprowadzenie próbek na Ziemię, będący wspólną inicjatywą NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), spotkał się ze znaczną krytyką ze względu na koszty i poziom skomplikowania. Po tym jak zainwestowano w niego miliardy dolarów, amerykańska agencja kosmiczna najpierw program wstrzymała, potem zrewidowała i ostatecznie anulowała. W lipcu NASA przekazała, że szuka alternatywy, która pozwoli sprowadzić próbki na Ziemię.

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Jak wyjaśniła dr Briony Horgan z zespołu naukowego misji Perseverance, z Ziemi naukowcy mogą dowiedzieć się o Szafirowym Kanionie tylko tyle, na ile pozwala im obserwacja z daleka. Sam łazik nie jest w stanie wystarczająco dokładnie przeanalizować próbki, ponieważ nie dysponuje odpowiednim zestawem narzędzi.

- Możemy dalej prowadzić badania i wysuwać hipotezy, ale nigdy nie będziemy mieli pewności, dopóki nie otrzymamy tych próbek. Są one obecnie naszą najlepszą szansą na to, by naprawdę zrozumieć, czy życie jest powszechne i występuje w obfitości, czy też Ziemia jest rzeczywiście wyjątkowa - wyjaśniła Horgan.

Jeśli Amerykanom nie uda się ściągnąć Szafirowego Kanionu na Ziemię, w sprowadzeniu własnej próbki z Marsa na naszą planetę mogą ich ubiec Chiny. Kraj Środka planuje dokonać tego w ramach misji Tianwen-3. Jej start zaplanowany jest na 2028 rok, a powrót na Ziemię ma się odbyć trzy lata później. Jak zaznacza CNN, próbki zebrane przez Chińczyków mogą jednak wyglądać zupełnie inaczej, a ich badania - dostarczyć innych informacji niż te pozyskane przez Perseverance.