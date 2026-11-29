Ciekawostki Była zbyt ciężka, by latać. Po kuracji odchudzającej wypuszczono ją na wolność Krzysztof Posytek |

Samica myszołowa schudła i została wypuszczona na wolność Źródło wideo: SW Virginia Wildlife Center of Roanoke/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: SW Virginia Wildlife Center of Roanoke/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W październiku na podjeździe domu w okolicach miasta Roanoke mieszkańcy zauważyli myszołowa rdzawoskrzydłego (Buteo lineatus). Ptak wyglądał tak, jakby nie mógł poderwać się do lotu. Zwierzę wzięli pod opiekę wolontariusze organizacji przyrodniczej Southwest Virginia Wildlife Center (SVWC).

Specjaliści podejrzewali, że samica myszołowa została ranna lub oruta, ale prawda okazała się bardziej prozaiczna - ważyła zbyt dużo. Jak się okazało, ptak objadł się kurami z pobliskiego gospodarstwa, przez co osiągnął wagę 910 gramów. To około 200 g więcej, niż wynosi średnia masa samicy tego gatunku.

Odchudzili myszołowa

SVWC musiało wdrożyć u myszołowa kurację odchudzającą, ponieważ zwierzęta te nie chudną same w niewoli. Ze względu na to, że organizacja dysponuje tylko jedną klatką dla ptaków, w której rehabilitację przechodzi wiele osobników, pracownicy codziennie zabierali samicę na zewnątrz. Pod nadzorem weterynarzy zwierzę stopniowo zwiększało liczbę pokonywanych okrążeń w powietrzu z pięciu do 30.

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W środę SVWC przekazała, że po kilku tygodniach odchudzania samica straciła 230 g i mieści się w przedziale prawidłowej masy, dzięki czemu może zostać wypuszczona na wolność. Stało się to w piątek, co można zobaczyć na poniższym wideo.

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Czy przytyje ponownie?

W rozmowie z kanadyjskim nadawcą publicznym CBC Katherine McGrath z SVWC powiedziała, że sąsiedzi hodujący kury w okolicy zostali ostrzeżeni o wypuszczeniu myszołowa. McGrath przyznała jednak, że samica prawdopodobnie nie wyciągnęła lekcji z nadmiernego spożywania drobiu. Jak wyjaśniła, objadanie się przed długą, ubogą w pożywienie zimą jest u dzikich zwierząt zupełnie naturalne. Przebywanie w klatce i narzucona dieta może ją jednak zniechęcić do powrotu do złych nawyków.

- Mamy nadzieję, że będzie trochę bardziej ostrożna w stosunku do ludzi, co pomoże jej się trzymać z dala od kur - podsumowała McGrath.

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