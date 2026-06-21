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Rozpoczęło się astronomiczne lato. "Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"

wasyl2
Rozpoczęło się astronomiczne lato
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W niedzielę rozpoczęło się astronomiczne lato. Moment ten hucznie powitali na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski wraz z dziennikarkami Agatą Wolną i Joanną Kryńską. Chwila ta miała specjalną oprawę w studiu.

W niedzielę o godzinie 10.24 rozpoczęło się astronomiczne lato, które potrwa do 23 września. Kalendarzowe powitamy dzień później, czyli w poniedziałek 22 czerwca.

- Aura w ten pierwszy dzień lata będzie nam dokuczać, bo prognozowane są gwałtowne burze. Grzmi już teraz, będzie też po południu - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. Dodał, że w niedzielę, podobnie jak to miało miejsce w piątek czy w sobotę, będą pojawiać się burze. Miejscami okażą się one gwałtowne i groźne. 

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Tak powitaliśmy na antenie astronomiczne lato

Moment rozpoczęcia astronomicznego lata miał specjalną oprawę na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i weekend". Na bimie w studiu pojawiło się odliczanie do godziny 10.24. Wraz z Tomaszem Wasilewskim pojawiły się też Agata Wolna i Joanna Kryńska, dziennikarki TVN24. Prezenter tvnmeteo.pl przyznał, że nie przepada za latem, bo nie lubi upału. Jego ulubiona porą roku jest jesień.

- Jako, że Tomek bardzo lubi lato, to postanowiłyśmy z Agatą uczcić ten moment - powiedziała żartobliwie Joanna Kryńska. Równo o godzinie 10.24 wraz z Agatą Wolną wystrzeliły konfetti w stronę Tomasza Wasilewskiego. - Nie mogliśmy sobie tego odpuścić - skomentowała śmiejąc się Agata Wolna. Konfetti obsypało marynarkę Wasilewskiego.

- Ten gorący dzień zamierzam jakoś przeczekać w ogrodzie - powiedział nasz prezenter.

Klatka kluczowa-508739
Rozpoczęło się astronomiczne lato
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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