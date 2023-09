Robot wilk na fermach hodowlanych i polach golfowych. Będzie odstraszał niedźwiedzie

Japońskie władze instalują na fermach hodowli świń, ale także na polach golfowych roboty w kształcie wilków. Mają one odstraszać pojawiające się tam niedźwiedzie. Jak podał portal BBC, od kwietnia do lipca bieżącego roku odnotowano 54 ataki tych drapieżników w całym kraju.

Robot wilk odstrasza dzikie zwierzęta

Sztuczny wilk został pierwotnie zaprojektowany po to, by odstraszać od gospodarstw rolnych dzikie zwierzęta. Teraz jednak zaczynają go używać władze lokalne i zarządcy autostrad i pól golfowych. Jak wynika z nagrań opublikowanych przez BBC, wilk jest skuteczny - okoliczna zwierzyna błyskawicznie ucieka, kryjąc się w popłochu w zaroślach i wśród drzew. Jak podawał japoński nadawca NHK, na początku września bieżącego roku Ministerstwo Środowiska uznało liczbę ataków niedźwiedzi za najwyższą od 2007 roku. Zwierzęta te coraz częściej pojawiają się w dzielnicach mieszkalnych, szukając jedzenia, co jest spowodowane brakiem naturalnego pożywienia. Przy spotkaniu niedźwiedzia doradza się zachować spokój i powoli odejść, nie rzucając się do ucieczki biegiem.