Robienie tej rzeczy jeszcze bardziej pogarsza bezsenność

Bezsenność to jedno z najpopularniejszych zaburzeń snu. Jak wskazują analizy amerykańskich badaczy, często sami i całkowicie nieświadomie potrafimy pogarszać ten problem. Wyeliminowanie tego jednego przyzwyczajenia jest w stanie pomóc nam szybciej zasnąć.

Jak wskazują nowe badania, osoby cierpiące na bezsenność mogą nieświadomie sprawić, że ich przypadłość będzie jeszcze bardziej męcząca. Czynnością, która może pogarszać ich stan, jest obserwowane zegara lub monitorowanie czasu (znane jako TMB - ang. time-monitoring behavior). Według analizy, która ukazała się niedawno w czasopiśmie naukowym "Primary Care Companion for CNS Disorders", może to nasilać bezsenność, zwiększać frustrację, a także doprowadzać do częstszego stosowania środków nasennych.