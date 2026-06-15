Ciekawostki Pierwsze takie nagranie "żywej skamieniałości". Zobacz ją w naturalnym środowisku Krzysztof Posytek |

Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Rekin chochlik (Mitsukurina owstoni) to głębinowy gatunek żyjący w wodach się Japonii i Australii po Zatokę Meksykańską. Jest ostatnim przedstawicielem swojej rodziny, który na dodatek od milionów lat nieznacznie się zmienił, przez co uważa się go za "żywą skamieniałość". Rekin charakteryzuje się nietypowym kształtem głowy, z długim, przypominającym kielnię dziobem, a także wysuwalnymi szczękami i różowym kolorem ciała.

Obserwacje tajemniczego gatunku

Przez długi czas nie udawało się sfilmować rekina chochlika w jego naturalnym środowisku - osobniki, które udało się złowić, były nagrywane dopiero po wyciągnięciu na powierzchnię, gdzie szybko ginęły. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Journal of Fish Biology" badacze z Uniwersytetu Hawajskiego opisali dwie pierwsze nagrane obserwacje rekina w morskich głębinach. Dokonano ich w Oceanie Spokojnym, w pobliżu niezamieszkanej wyspy Jarvis oraz w Rowie Tonga.

- Możliwość zaobserwowania najbardziej kultowych rekinów głębinowych żywych i w dobrym zdrowiu w ich naturalnym środowisku to wyjątkowy zaszczyt - powiedział Aaron Judah, główny autor artykułu i doktorant na Uniwersytecie Hawajskim. Uzupełnił, że gatunek udało się zaobserwować prawie 700 metrów głębiej niż dotychczas sądzono, że żyje.

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Będzie można je lepiej chronić

W 2025 roku Judah rozmawiał z kolegami z Centrum Badań nad Zwierzętami Głębinowymi na Uniwersytecie Hawajskim, którzy wspomnieli o prawdopodobnym zaobserwowaniu rekina podczas ekspedycji Ocean Exploration Trust w 2019 roku. Jej celem było badanie ekosystemów głębinowych w pobliżu rafy Kingman, atolu Palmyra i wyspy Jarvis. Rekina chochlika zarejestrowano za pomocą kamery na zdalnie sterowanym pojeździe.

- Byłem tym zszokowany, bo nie wiedzieliśmy, że ten gatunek występuje w środkowym Pacyfiku - przyznał Judah, który zaobserwował rekina, przeglądając nagrania zarejestrowane podczas ekspedycji.

Drugiej obserwacji rekina chochlika w naturalnym środowisku dokonano w 2024 roku podczas ekspedycji do wspomnianego Rowu Tonga. Rybę udało się nagrać za pomocą kamery z przynętą. - Nowe obserwacje takie jak ta pokazują, że w głębinach naszych oceanów wciąż jest wiele do odkrycia - wyjaśnił Judah. Dodał, że poznanie kolejnych miejsc, gdzie występuje rekin, pozwoli go lepiej chronić.

Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku Źródło zdjęcia: ENEX

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