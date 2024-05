"Wyjątkowo rzadka szansa". Start i deorbitacja rakiety mogą być widoczne nad Polską

W czwartek o godzinie 22 z kosmodromu w Plesiecku w północno-zachodniej Rosji ma odbyć się start rakiety Sojuz 2 - w ramach misji Cosmos 2576. Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, "czas i trajektoria startu bardzo sprzyjają nietypowej jak na Polskę możliwości obserwacji tego zdarzenia". Zaznaczył, że to "to wyjątkowa rzadka szansa, którą zawdzięczamy odpowiedniej godzinie startu i bardzo korzystnym dla Polski warunkom oświetleniowym".

Kilka minut po starcie, jak wyjaśnił Wójcicki, rakieta "powinna być widoczna nisko nad północno-wschodnim horyzontem. Lecąc poniżej konstelacji Łabędzia i Jaszczurki, będzie zmierzać w stronę północnego horyzontu, powoli wchodząc na orbitę polarną". "W tym czasie wciąż będą pracować wszystkie silniki rakiety, których gazy wylotowe będą pięknie podświetlane przez Słońce spod horyzontu! Może to zapewnić bardzo nietypowy widok jasnej, niebieskiej chmury sunącej nad horyzontem" - napisał autor bloga "Z głową w gwiazdach". Jak dodał w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, bladoniebieska chmura przemieszczająca się powoli na niebie może przypominać "ducha".

Im bliżej północy Polski, tym warunki do obserwacji tego zjawiska będą lepsze.

Możliwa deorbitacja rakiety nad Polską

To jednak nie koniec, bo nad naszym krajem być może uda się zobaczyć również deorbitację Sojuza 2.

Wójcicki przekazał, że jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem i start rakiety nastąpi o godz. 22, to między 23.36 a 23.43, "pod koniec swojej pierwszej orbity, ostatni stopień rakiety przeleci dokładnie nad Polską". Ma poruszać się równolegle do wschodniej granicy Polski na linii Podkarpacie-Suwalszczyzna. Jak zaznaczył autor bloga "Z głową w gwiazdach", zjawisko to "mogłoby być w zasięgu wzroku obserwatorów w absolutnie całej Polsce".