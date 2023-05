Rafy z ostryg. Mają chronić Florydę przed powodziami i sztormami

czytaj dalej

Loonkiito, 19-letni samiec lwa z Kenii, został zabity w środę. Jak przekazały władze, drapieżnik wkroczył do wioski i zaczął atakować zwierzęta gospodarskie, co zmusiło pasterzy do ich obrony. Specjaliści zaznaczają, że długa susza zmusza dzikie zwierzęta do poszukiwania pożywienia w pobliżu ludzkich siedzib.