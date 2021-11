"Jedyne na świecie". Naukowcy wyjaśnili tajemnicę padlinożernych pszczół

Naukowcy z amerykańskich uczelni postanowili zbadać mikroby znajdujące się w jelitach różnych gatunków pszczół. Okazało się, że w ciałach owadów żywiących się padliną znajdują się takie same bakterie, co na przykład u sępów i hien. Jak twierdzą naukowcy, dzięki temu mogą ochronić swoje organizmy, przed substancjami, jakie wytwarza gnijące mięso.

- Są to jedyne pszczoły na świecie, które ewoluowały do korzystania ze źródeł żywności nie produkowanych przez rośliny, co jest dość niezwykłą zmianą w zwyczajach żywieniowych - powiedział entomolog Doug Yanega, pracujący na pierwszej z wymienionych uczelni.