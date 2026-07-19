Ciekawostki Potraktowali kleszcze pestycydami. Uodporniło je to na mróz Anna Bruszewska |

Uwaga na kleszcze. Rośnie liczba przypadków boreliozy Źródło wideo: Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Pestycydy są jednym z głównych sposobów zwalczania potencjalnie szkodliwych gatunków. Do tej pory niewiele wiedzieliśmy jednak, jak te substancje wpływają na organizmy niebędące bezpośrednim celem ich działania. Tematem zainteresowali się naukowcy z Uniwersytetu w Cincinnati i Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), którzy zbadali wpływ pestycydów na gatunek kleszcza Dermacentor variabilis z Ameryki Północnej. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Journal of Applied Ecology"

Zaskakujące wyniki badań

Najpierw kleszcze poddano działaniu dwóch insektycydów o szerokim spektrum działania, a następnie narażono przez dwie godziny na mróz (temperaturę -33 i -26 stopni Celsjusza). Naukowcy przekazali, że połowa kleszczy przeżyła ekspozycję na temperaturę -26 st. C, a praktycznie żaden nie przetrwał -33 st. C. Jak dodali, spodziewali się, że kleszcze wystawione na działanie pestycydów będą bardziej wrażliwe na zimno, ale okazały się odporniejsze.

- To badanie pokazuje jakie są niezamierzone konsekwencje ekspozycji na pestycydy - powiedział jeden z autorów publikacji profesor Joshua Benoit. - Substancje chemiczne, których celem jest zmniejszenie populacji kleszczy, mogą zwiększać ich tolerancję na zimno - dodał.

Kleszcz Dermacentor variabilis - zdj. przykładowe Źródło zdjęcia: Adobe Stock

Jak wyjaśnił Benoit, wiele pestycydów działa jak stresory fizjologiczne. - Kiedy kleszcze przeżyją ekspozycję na substancję chemiczną, mogą aktywować szerokie szlaki, które pomagają chronić je przed wieloma formami stresu - tłumaczył . - Niektóre z tych mechanizmów ochronnych są wspólne dla tolerancji na pestycydy i tolerancji na zimno. Dlatego ekspozycja na pestycydy może wywołać zjawisko znane jako tolerancja krzyżowa, w którym kleszcze, które przeżyły, stają się bardziej odporne na niskie temperatury - dodał.

Przenoszą groźne choroby

Kleszcze należące do badanego gatunku mogą przenosić choroby takie jak gorączka plamista Gór Skalistych (RMSF), borelioza i erlichioza. Według naukowca istnieje ryzyko, że potencjalnie groźne pajęczaki uodpornią się za pomocą pestycydów na trudne warunki atmosferyczne i zaczną migrować na północ.

- Jeśli ekspozycja na pestycydy zwiększy zdolność kleszczy do przetrwania zimowych warunków, populacje mogą się zadomowić i przetrwać na obszarach, które wcześniej były zbyt zimne. To może prowadzić do narażenia na choroby odkleszczowe w regionach, które do tej pory były wolne od kleszczy - powiedział.

Borelioza to choroba przenoszona przez kleszcze Źródło zdjęcia: PAP

Redagowała ast