Piątek 1.03 to pierwszy dzień meteorologicznej wiosny. Data ta została przyjęta przez meteorologów i klimatologów po to, aby móc porównywać okresy o takiej samej długości i obliczać dane statystyczne. Wiosna meteorologiczna potrwa do 31 maja.

Wiosna astronomiczna i kalendarzowa. Kiedy początek

A co z wiosną kalendarzową? Ta ma stałą datę. Jak co roku, zaczyna się 21 marca, będzie to czwartek. Potrwa do 21 czerwca. Okres ten został ustalony przez meteorologów po to, by łatwiej porównywać obserwacje prowadzone w różnych miejscach.