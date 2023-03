Pierwszy dzień wiosny 2023. Zaczęła się wiosna meteorologiczna. Kiedy początek kalendarzowej i astronomicznej wiosny

czytaj dalej

Pilot samolotu lecącego z Islandii do Manchesteru wykonał obrót o 360 stopni specjalnie po to, by wszyscy pasażerowie mogli obejrzeć zorzę polarną. Zjawisko to, o wyjątkowej urodzie, zachwycało przez ostatnie noce mieszkańców wielu regionów Europy, także Polski. Dla jednego z obecnych na pokładzie było to "niesamowite" - jak podkreślił - zwieńczenie podróży, w czasie której oświadczył się swej dziewczynie, a ta się zgodziła go poślubić.