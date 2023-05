Pierwsza "kosmiczna" restauracja. Podano cenę posiłku z widokiem na Ziemię

"Kosmiczna" restauracja

Lot na "granicę kosmosu"

Obecnie francuska firma umożliwia wyłącznie opłacenie rezerwacji uprawniających do zakupu biletów, gdy te trafią do sprzedaży. Koszt zarezerwowania miejsca to 10 tysięcy euro (równowartość ok. 45 tysięcy złotych), a cena całej wycieczki "na granicę kosmosu" ma wynosić 120 tysięcy euro (równowartość ponad pół miliona złotych). Zephalto to nie jedyne przedsiębiorstwo, które planuje umożliwienie komercyjnych lotów do stratosfery. Nad podobnym rozwiązaniem pracuje amerykańska firma Space Perspective, która także zbiera już rezerwację na podróż swoją kapsułą o nazwie Neptune.