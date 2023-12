"Pierwsza gwiazdka" w Wigilię. Kiedy wypatrywać jej na niebie?

Zachód Słońca w Wigilię, 24 grudnia, nastąpi w Warszawie o godzinie 15.27. To oznacza, że około godziny 16 lub nieco później możemy zacząć wypatrywać "pierwszej gwiazdki". Moment zachodu w Polsce może się różnić do około 20 minut, w zależności od tego, w jakiej części kraju się znajdujemy.

Po zachodzie Słońca najpierw zobaczymy Księżyc, a potem Jowisza

Wcześniej będzie można dostrzec jednak inne ciała niebieskie. - Pierwszym obiektem, który zobaczymy po zachodzie Słońca, będzie Księżyc - powiedział Wójcicki w rozmowie z tvnmeteo.pl. Naturalny satelita Ziemi w Wigilię będzie zbliżał się do pełni, dlatego jeżeli warunki atmosferyczne to umożliwią, powinien być bardzo dobrze widoczny. - Drugi obiekt na pierwszy rzut oka będzie przypominał gwiazdę, ale będzie nim planeta - przekazał Wójcicki. Chodzi o Jowisza, który - jak dodał - "od kilku miesięcy dominuje swoim blaskiem wieczorne i nocne niebo". Po zachodzie Słońca ukaże się nad południowo-wschodnim horyzontem. Jowisza od gwiazd uda się odróżnić tym, że - tak jak każda planeta - świeci on stałym światłem, gwiazdy natomiast "mrugają". Ci, którzy będą chcieli czekać z rozpoczęciem kolacji wigilijnej do momentu, aż na niebie pojawi się faktyczna gwiazda, a niebo będzie przysłonięte chmurami, mogą być pewni, że około godziny 16.30 zrobi się na tyle ciemno, że gwiazdy będą już widoczne.