Ci "obcy" nie przylecieli z obcej planety. Rozwiązano zagadkę znaleziska z Peru

Wąż ukąsił w piątek kobietę z australijskiego stanu Queensland. Stało się to, kiedy spała ona we własnym łóżku. Pacjentka została przetransportowana do szpitala. Kobieta miała sporo szczęścia, że udało jej się przeżyć - gad należał do jednego z najbardziej jadowitych gatunków na świecie.