Skamieniałości nieznanego gatunku krokodyla w Peru. "Jego kuzyni zamieszkiwali Europę i Afrykę"

Naukowcy odkryli w Peru skamieniałości nieznanego dotąd gatunku krokodyla, który najprawdopodobniej przybył do Ameryki Południowej z Afryki lub Europy. Osobnik osiągał około czterech metrów długości. Według naukowców, odkrycie to rzuca nowe światło na ewolucję tych zwierząt.

"Mieszkał tu siedem milionów lat temu"

- To samo terytorium zamieszkiwał także inny morski krokodyl, Piscogavialis, ale analiza wykazała, że gatunki nie są ze sobą blisko spokrewnione. Szczątki najbliższych kuzynów zwierzęcia były znajdowane w Europie i Afryce, co wskazuje na to, że aby dotrzeć do wybrzeży Ameryki Południowej, musiało ono przebyć Atlantyk.