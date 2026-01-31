Pełnia Śnieżnego Księżyca już wkrótce rozświetli niebo

Pełnia Śnieżnego Księżyca Źródło: Kontakt 24

W niedzielę nasz naturalny satelita wkroczy w fazę pełni. Maksimum zjawiska nastąpi w Polsce o godzinie 23.09. Pełnia w lutym nazywana jest Pełnią Śnieżnego Księżyca. Nazwa ta wywodzi się z kultury rdzennych Amerykanów. Obserwowali oni przyrodę i na podstawie jej zmian czy charakterystycznych zjawisk występujących w danym miesiącu wybierali nazwę dla tego zjawiska. Nazwa pełni w lutym nawiązuje do śniegu, który zwykle o tej porze roku przykrywał ziemię.

Jeśli planujecie oglądać pełnię na świeżym powietrzu, z dala od miasta, warto ubrać się bardzo ciepło, bo w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie wyjątkowo mroźnie. Temperatura przy ziemi może spaść miejscami nawet poniżej -30 stopni.

Pełnia Księżyca - co to za zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.

Fazy Księżyca Źródło: NASA/Bill Dunford

Autorka/Autor: anw/dd Źródło: tvnmeteo.pl, Time and Date Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock