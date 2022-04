Pełnia Różowego Księżyca na Waszych zdjęciach

Pełnia Różowego Księżyca. Skąd nazwa?

Nazwa kwietniowej pełni nie nawiązuje do barwy tarczy Księżyca, nie zmienia on bowiem swojego koloru. Nazwa ta pochodzi od ale barwy kwiatów floksu, których okres kwitnienia na terenach Ameryki Północnej rozpoczyna się właśnie w tym miesiącu. Oryginalne pochodzenie nazw nadawanych każdej pełni Księżyca sięga do rdzennych Amerykanów.

Pełnia Księżyca - jak powstaje to zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, ponieważ jest w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Co ile jest pełnia? Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.