Pełnia Różowego Księżyca już wkrótce. Kiedy będzie można ją oglądać

W sobotę czeka nas Pełnia Różowego Księżyca. Chwilę przed godziną 21 dojdzie do maksimum tego zjawiska. Jeśli uda Wam się uchwycić naszego naturalnego satelitę na zdjęciach, wysyłajcie nam swoje relacje na Kontakt 24.

Do kulminacyjnego punktu tegorocznej kwietniowej pełni dojdzie w sobotę 16 kwietnia o godzinie 20.57. Aby móc jak najlepiej podziwiać to zjawisko astronomiczne, powinniśmy spoglądać na Księżyc z dala od miast, a więc najlepiej na zaciemnionych, wiejskich obszarach. Gdy jest to niemożliwe, wybierzmy w mieście takie miejsce, którego nie oświetlają mocno latarnie.

Pełnia Różowego Księżyca. Skąd nazwa?

Nazwa kwietniowej pełni nie nawiązuje do barwy tarczy Księżyca, ale do koloru kwiatów floksu, których okres kwitnienia rozpoczyna się właśnie w tym miesiącu. Są one bardzo ważne w kulturze rdzennych Amerykanów i to właśnie dzięki nim pełnia ta zawdzięcza tę wyjątkową nazwę.

Inne nazwy tej pełni Księżyca to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

Fazy Księżyca NASA/Bill Dunford

Pełnia Księżyca - jak powstaje to zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, ponieważ jest w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Co ile jest pełnia? Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.

Wpływ Księżyca na Ziemię widać przede wszystkim w postaci pływów. Jest to regularne podnoszenie się i opadanie poziomu wody w morzach i oceanach. Zjawisko to dobrze widoczne jest na oceanach. Na Morzu Bałtyckim jest praktycznie niedostrzegalne.

Księżyc PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl