Ciekawostki

Pełnia Robaczego Księżyca. Kiedy będzie można ją podziwiać

ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Pełnia Robaczego Księżyca 2022
Źródło: Kontakt 24/Jaga_
Pełnia Księżyca. Już za kilka dni będzie można podziwiać marcową pełnię, nazywaną też Pełnią Robaczego Księżyca. Zjawisko to zbiegnie się z całkowitym zaćmieniem naszego naturalnego satelity. Jego tarcza w niektórych częściach świata zabarwi się na czerwono.
Smog

Dlaczego marcowa pełnia nazywana jest Pełnią Robaczego Księżyca? Według rdzennych ludów Ameryki Północnej, kiedy temperatura powietrza powoli rośnie, a ściskający glebę mróz powoli odpuszcza, na powierzchnię ziemi wydostają się dżdżownice i inne robaki. Pozostawiają one na glebie liczne ślady. To właśnie na cześć tych małych stworzeń ukuto to wyrażenie.

Pełnia Robaczego Księżyca 2026

Inne nazwy tej pełni to Czysta Pełnia czy Skrzypiąca Pełnia. To ostatnie określenie odnosi się do pokrywy śnieżnej, która łatwo pęka po tym, jak topiła się w ciągu dnia i zamarzła w nocy.

Punkt kulminacyjny marcowej pełni, nazywanej Pełnią Robaczego Księżyca, nastąpi we wtorek 3 marca o godzinie 12.37 czasu środkowoeuropejskiego.

JEŚLI UDA WAM SIĘ UCHWYCIĆ PEŁNIĘ ROBACZEGO KSIĘŻYCA NA ZDJĘCIACH LUB NAGRANIACH, WYŚLIJCIE NAM MATERIAŁY NA KONTAKT24

Całkowite zaćmienie Księżyca. Skąd nazwa Krwawy Księżyc?

Pełnia zbiegnie się też z innym, wyjątkowym zjawiskiem - całkowitym zaćmieniem Księżyca. Jednak zjawiska nie będzie można podziwiać w naszym kraju. Jak podaje NASA, całkowite zaćmienie będzie widoczne we wschodniej Azji i Australii, w rejonie Pacyfiku, a także w Ameryce Północnej i Środkowej oraz na dalekim zachodzie Ameryki Południowej. Zjawisko częściowo będą mogli oglądać mieszkańcy Azji Środkowej i dużej części Ameryki Południowej. Zaćmienia nie będzie widać w Afryce ani Europie.

Faza całkowita, czyli ta, w której nasz naturalny satelita znajdzie się cały w cieniu Ziemi i będzie koloru czerwonego, rozpocznie się we wtorek o godzinie 12.04 i zakończy o 13.03. Maksimum zjawiska nastąpi o 12.34.

Całkowite zaćmienie Księżyca - gdzie zjawisko będzie widoczne
Całkowite zaćmienie Księżyca - gdzie zjawisko będzie widoczne
Źródło: NASA’s Scientific Visualization Studio

Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca jego barwa wydaje się ciemnoczerwona lub pomarańczowa. Wynika to z tego, iż pomimo blokowania bezpośredniego światła słonecznego przez Ziemię jednak przechodzi ono przez ziemską atmosferę. Ta z kolei ma taką własność, że łatwiej rozprasza światło o falach krótszych (niebieskie) niż dłuższych (czerwone). A więc dłuższe fale docierają do Księżyca, odbijają się od jego powierzchni, co widzimy jako czerwonawą barwę. Intensywność i odcień tej barwy zależy od stanu atmosfery Ziemi.

Pełnia Księżyca - co to za zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.

Fazy Księżyca
Fazy Księżyca
Źródło: NASA/Bill Dunford

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl, timeanddate.com

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Księżyc
