Ciekawostki Księżyc zalśnił w pierwszej majowej pełni. Wasze zdjęcia

Pełnia Robaczego Księżyca, Radziejów (Kujawsko-pomorskie) Źródło: Marek Wojtasik/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek o godzinie 19.23 Księżyc znalazł się w pełni. Najlepsze warunki do obserwacji zjawiska zapanowały już po zmierzchu. Niektórzy z naszych czytelników nie przepuścili okazji do skierowania obiektów w niebo, czego efektem są poniższe zdjęcia przesłane na Kontakt24.

Pełnia księżyca nad Ustką Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

Pełnia Kwiatowego Księżyca Źródło: Kontakt24 / Jaga

Pełnia Kwiatowego Księżyca i niebieski księżyc

Majowa pełnia znana jest jako Pełnia Kwiatowego Księżyca. Została tak nazwana na cześć kwiatów kwitnących w tym miesiącu. Indianie Ameryki Północnej określają ją Księżycem Kiełkowania, Księżycem Sadzenia czy Księżycem Składania Jaj. W kulturze anglosaskiej majowa pełnia zwana jest Księżycem Mleka - to dlatego, że o tej porze roku krowy dojono trzy razy dziennie. Nazwy celtyckie i staroangielskie to Księżyc Matek, Księżyc Zająca czy Jasny Księżyc.

Tegoroczny maj jest szczególny, bo przyniesie nie jedną, a dwie pełnie. Do drugiej dojdzie pod sam koniec miesiąca, 31 maja. Druga pełnia w danym miesiącu zwana jest niebieskim księżycem. Wbrew nazwie nasz naturalny satelita nie staje się wówczas niebieski - ma to jedynie podkreślić względną rzadkość tego zjawiska, do którego dochodzi średnio co 32 miesiące, a więc nieco ponad 2,5 roku. W języku angielskim powiedzenie once in a blue moon oznacza coś bardzo rzadkiego.