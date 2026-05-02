Księżyc zalśnił w pierwszej majowej pełni. Wasze zdjęcia

|
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Robaczego Księżyca, Radziejów (Kujawsko-pomorskie)
Źródło: Marek Wojtasik/Kontakt24
Minionej nocy byliśmy świadkami Pełni Kwiatowego Księżyca. Na Kontakt24 wysłaliście zdjęcia, na których uchwyciliście naszego naturalnego satelitę w pełnej okazałości. Co ciekawe, nie była to ostatnia pełnia w tym miesiącu.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek o godzinie 19.23 Księżyc znalazł się w pełni. Najlepsze warunki do obserwacji zjawiska zapanowały już po zmierzchu. Niektórzy z naszych czytelników nie przepuścili okazji do skierowania obiektów w niebo, czego efektem są poniższe zdjęcia przesłane na Kontakt24.

Pełnia księżyca nad Ustką

Pełnia księżyca nad Ustką
Pełnia księżyca nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Pełnia księżyca nad Ustką
Pełnia księżyca nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Pełnia księżyca nad Ustką
Pełnia księżyca nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Pełnia księżyca nad Ustką
Pełnia księżyca nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Pełnia księżyca nad Ustką
Pełnia księżyca nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Pełnia księżyca nad Ustką
Pełnia księżyca nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

Pełnia Kwiatowego Księżyca

Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Źródło: Kontakt24 / Jaga
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Źródło: Kontakt24 / Jaga
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Źródło: Kontakt24 / Jaga
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Źródło: Kontakt24 / Jaga

Pełnia Kwiatowego Księżyca i niebieski księżyc

Majowa pełnia znana jest jako Pełnia Kwiatowego Księżyca. Została tak nazwana na cześć kwiatów kwitnących w tym miesiącu. Indianie Ameryki Północnej określają ją Księżycem Kiełkowania, Księżycem Sadzenia czy Księżycem Składania Jaj. W kulturze anglosaskiej majowa pełnia zwana jest Księżycem Mleka - to dlatego, że o tej porze roku krowy dojono trzy razy dziennie. Nazwy celtyckie i staroangielskie to Księżyc Matek, Księżyc Zająca czy Jasny Księżyc.

Tegoroczny maj jest szczególny, bo przyniesie nie jedną, a dwie pełnie. Do drugiej dojdzie pod sam koniec miesiąca, 31 maja. Druga pełnia w danym miesiącu zwana jest niebieskim księżycem. Wbrew nazwie nasz naturalny satelita nie staje się wówczas niebieski - ma to jedynie podkreślić względną rzadkość tego zjawiska, do którego dochodzi średnio co 32 miesiące, a więc nieco ponad 2,5 roku. W języku angielskim powiedzenie once in a blue moon oznacza coś bardzo rzadkiego.

Źródło: Kontakt24, timeanddate.com, Space.com

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 / Jaga

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
