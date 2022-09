Taka była ostatnia pełnia tego lata

Dla pełni Księżyca we wrześniu stosuje się różne nazwy. Najpopularniejsza z nich to Księżyc Żniwiarzy. Związana jest ona z kulturą starożytnych Egipcjan i była oznaką nadchodzącej pory deszczowej, która kończyła półroczny okres suszy. Wtedy wylewał Nil, co umożliwiało uprawę roślin wzdłuż rzeki. Inne nazwy to Księżyc Jęczmienny, Księżyc Plonów czy Księżyc Kukurydziany.