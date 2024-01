Przed nami pierwsza pełnia w 2024 roku. Niebo rozświetli Wilczy Księżyc

Wilczy Księżyc - skąd nazwa?

Styczniowa pełnia nazywana jest Pełnią Wilczego Księżyca lub Wilczym Księżycem. Określenie to wymyślili rdzenni Amerykanie. W tym okresie roku północnoamerykańskie plemiona wsłuchiwały się wieczorami w wycie wilków, wierząc, że było ono spowodowane głodem zwierząt. Dziś wiemy, że nie jest to prawda. Jak podaje portal almanac.com, wycie pozwala wilkom zlokalizować członków stada, wzmocnić więzi społeczne, określić swoje terytorium i koordynować polowania.

Pełnia Księżyca

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.