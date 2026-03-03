Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Pełnia Robaczego Księżyca rozświetliła niebo

Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Pełnia Robaczego Księżyca 2022
Źródło: Kontakt 24/Jaga_
We wtorek na niebie pokazała się Pełnia Robaczego Księżyca. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wasze zdjęcia prezentujące naszego naturalnego satelitę w pełnej okazałości.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

We wtorek na niebie widoczny jest Księżyc w pełni. Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, kulminacyjny moment zjawiska nastąpił o godzinie 12.37 polskiego czasu. Jako że był wtedy środek dnia, lepsze warunki do obserwacji pojawiły się kilka godzin później.

Część naszych czytelników nie omieszkała po zmroku skierować obiektywu aparatu w niebo i wykonać zdjęcia naszego naturalnego satelity, a następnie wysłała je na Kontakt24. Oto one:

Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)

Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Mariusz Jasłowski
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pełnia Robaczego Księżyca
Pełnia Robaczego Księżyca
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pełnia Robaczego Księżyca, Luboszyce (Opolskie)
Pełnia Robaczego Księżyca, Luboszyce (Opolskie)
Źródło: Kontakt24/ Karolka

Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)

Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pełnia księżyca na Maspalomas, Gran Canaria
Pełnia księżyca na Maspalomas, Gran Canaria
Źródło: Kontakt24/ Jaga

Pełnia Robaczego Księżyca - skąd nazwa

Trzecia pełnia w roku nazywana jest Pełnią Robaczego Księżyca. Nazwa ta pochodzi od rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy zauważyli, że na początku marca gleba się nagrzewa i na powierzchnię wychodzą dżdżownice. Inne nazwy tej pełni to Wronia Pełnia, ponieważ w jej trakcie słychać krakanie wron zwiastujące koniec zimy, czy Pełnia Soku i Cukru, gdyż oznacza czas zbierania soku z klonów.

Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Kontakt24, Z Głową w Gwiazdach, timeanddate.com

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Mariusz Jasłowski

Udostępnij:
Tagi:
Księżyc
Czytaj także:
Przymrozki, noc, zimno
Ryzyko przymrozków. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
Prognoza
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
Ciekawostki
Pożary lasów w Kanadzie
Ptaki ucichły przez dym z pożarów
Nauka
Krokodyl australijski
Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI
Ciekawostki
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
Prognoza
Prognozowane opady w USA
Nadchodzą burze. Zacznie się już w środę
Świat
Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat
Świat
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle
Ciekawostki
Mgła, poranek
Gęste mgły w części kraju. W mocy alarmy IMGW
Prognoza
Słońce, pszczoły, wiosna
Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach
Prognoza
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
Polska
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
Ciekawostki
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
Świat
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
Nauka
Upały w Indiach w 2024 roku
Czy 2026 będzie najcieplejszy? El Nino może namieszać
Nauka
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
Świat
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
Świat
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Świat
Mgły
Gęste mgły. Tu należy uważać
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
Słońce przebije się przez chmury
Prognoza
Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna
Prognoza
Kilkudniowe śnieżyce uwięziły mieszkańców Alaski w domach
Spadły prawie trzy metry śniegu. Mieszkańcom kończą się opał i leki
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Kto nocą powinien spodziewać się opadów
Prognoza
Pod 74-letnim wędkarzem z gminy Gardeja (woj. pomorskie) załamał się lód
Lód załamał się pod wędkarzem. Mężczyzna nie przeżył
Polska
Dąb Józef z województwa pomorskiego
Drzewo Roku 2026 w Polsce. Oto kandydaci
Polska
Przymrozki
Dni będą ciepłe, ale noce - chłodne. Tu chwyci mróz
Prognoza
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom