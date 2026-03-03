Pełnia Robaczego Księżyca rozświetliła niebo

We wtorek na niebie widoczny jest Księżyc w pełni. Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, kulminacyjny moment zjawiska nastąpił o godzinie 12.37 polskiego czasu. Jako że był wtedy środek dnia, lepsze warunki do obserwacji pojawiły się kilka godzin później.
Część naszych czytelników nie omieszkała po zmroku skierować obiektywu aparatu w niebo i wykonać zdjęcia naszego naturalnego satelity, a następnie wysłała je na Kontakt24. Oto one:
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie)
Pełnia Robaczego Księżyca - skąd nazwa
Trzecia pełnia w roku nazywana jest Pełnią Robaczego Księżyca. Nazwa ta pochodzi od rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy zauważyli, że na początku marca gleba się nagrzewa i na powierzchnię wychodzą dżdżownice. Inne nazwy tej pełni to Wronia Pełnia, ponieważ w jej trakcie słychać krakanie wron zwiastujące koniec zimy, czy Pełnia Soku i Cukru, gdyż oznacza czas zbierania soku z klonów.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: Kontakt24, Z Głową w Gwiazdach, timeanddate.com
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Mariusz Jasłowski