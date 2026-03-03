Pełnia Robaczego Księżyca rozświetliła niebo

Pełnia Robaczego Księżyca 2022 Źródło: Kontakt 24/Jaga_

We wtorek na niebie widoczny jest Księżyc w pełni. Jak poinformował popularyzator astronomii Karol Wójcicki, kulminacyjny moment zjawiska nastąpił o godzinie 12.37 polskiego czasu. Jako że był wtedy środek dnia, lepsze warunki do obserwacji pojawiły się kilka godzin później.

Część naszych czytelników nie omieszkała po zmroku skierować obiektywu aparatu w niebo i wykonać zdjęcia naszego naturalnego satelity, a następnie wysłała je na Kontakt24. Oto one:

Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie) Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Mariusz Jasłowski Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pełnia Robaczego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pełnia Robaczego Księżyca, Luboszyce (Opolskie) Źródło: Kontakt24/ Karolka

Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie) Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24/ C@simirus Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Marcowa pełnia, Oleszna (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pełnia księżyca na Maspalomas, Gran Canaria Źródło: Kontakt24/ Jaga

Pełnia Robaczego Księżyca - skąd nazwa

Trzecia pełnia w roku nazywana jest Pełnią Robaczego Księżyca. Nazwa ta pochodzi od rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy zauważyli, że na początku marca gleba się nagrzewa i na powierzchnię wychodzą dżdżownice. Inne nazwy tej pełni to Wronia Pełnia, ponieważ w jej trakcie słychać krakanie wron zwiastujące koniec zimy, czy Pełnia Soku i Cukru, gdyż oznacza czas zbierania soku z klonów.

Opracował Krzysztof Posytek