Dziś pełnia Księżyca i "dwa ciekawe zdarzenia"

Dziś pełnia Księżyca. Nasz naturalny satelita znajdzie się bardzo nisko nad horyzontem, co sprawi, że będzie wydawał się większy niż zazwyczaj. Jak zapowiada Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", to jednak nie wszystkie atrakcje, jakie czekają miłośników obserwacji nocnego nieba w nadchodzących godzinach.

Zbliżenie Srebrnego Globu z gwiazdą Antares

Księżyc zasłoni gromadę kulistą M4

O co chodzi? Około godz. 2.53 w nocy z czwartku na piątek dojdzie do zakrycia gromady kulistej M4 przez naturalnego satelitę Ziemi. Jest to jedna z najjaśniejszych gromad kulistych na niebie, którą - o ile sprzyjają na to warunki - da sie zauważyć gołym okiem. Tym razem, ze względu na światło Srebrnego Globu, będzie to jednak znacznie utrudnione.